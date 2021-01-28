لبنان | الصليب الأحمر: 35 جريحا تم نقلهم للمستشفيات ومعالجة 67 ميدانيا بطرابلس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، عن أن عناصره نقلوا 35 مصابا الى مستشفيات طرابلس، وتم معالجة 67 مصابا في الميدان.

هذا وتستمر الاحتجاجات في طرابلس، منذ يوم الاثنين الماضي، وذلك اعتراضاً على تمديد قرار الإغلاق العام الذي أعلنته الحكومة حتى الثامن من شباط، رغم وعود الحكومة بالتعويض على “العاملين اليومين” ودعم العائلات الأكثر فقراً بمخصصات مالية.

بدورها أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في وقت سابق، أن “الجيش اللبناني والقوى الأمنية حرصاء كل الحرص على حماية المتظاهرين وحقهم بالتعبير السلمي وحق التنقل للمواطنين، إضافة الى حماية السلم الأهلي في البلاد”.