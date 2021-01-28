لبنان | قوى الأمن: القنابل التي اطلقت يدوية حربية

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين
وفي تغريدة ثالثة قالت قوى الأمن:” هناك اصرار لإقتحام السراي وقد جرى رمي قنابل على العناصر ما ادى الى جرح عدد منهم.
آخر تحديث: 27 - يناير - 2021 11:18 مساءً
قوى الامن الداخلي
غردت قوى الأمن عبر “تويتر”: “ان القنابل التي اطلقت على العناصر هي قنابل يدوية حربية وليست صوتية او مولوتوف مما ادى الى اصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم اصابته حرجة”.
وفي تغريدة ثانية قالت قوى الأمن: “بعد تمادي المتظاهرين بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في طرابلس ومحاولة الدخول من أكثر من جهة ورمي المولوتوف على العناصر و حرق وتضرر عدد من الآليات، نطلب منهم الإنسحاب فورا وعدم الدخول الى السراي حفاظا على سلامتهم، لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة”.
وفي تغريدة ثالثة قالت قوى الأمن:” هناك اصرار لإقتحام السراي وقد جرى رمي قنابل على العناصر ما ادى الى جرح عدد منهم.
نحذر اننا سنتعامل مع المهاجمين بكل شدة وحزم، مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقا للقانون”.