لبنان | بالفيديو: إصابة بليغة في صفوف المتظاهرين والقوى الأمنية تطلق الرصاص الحي في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 27 - يناير - 2021 10:13 مساءً

أصيب مواطن إصابة بليغة جراء إطلاق الرصاص الحي من قبل القوى الأمنية في طرابلس.

أوضحت المديرية العامة العامة لقوى الأمن الداخلي أن هناك اصرار لاقتحام السراي وقد جرى رمي قنابل على العناصر ما أدى الى جرح عدد منهم ونحذر اننا سنتعامل مع المهاجمين بكل شِدّة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقاً للقانون.

وارتفعت حدة المواجهة مساء اليوم وأطلقت القوى الأمنية الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين. ورمت أيضاً القوى الأمنية قنابل يدوية لتفرقة المتظاهرين.

في سياق متصل، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المتظاهرين الإنسحاب فوراً وعدم الدخول إلى سرايا طرابلس حفاظاً على سلامتهم، لأنّنا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة.

وقالت في بيان: “بعد تمادي المتظاهرين بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في طرابلس ومحاولة الدخول من أكثر من جهة ورمي المولوتوف على العناصر وحرق وتضرر عدد من الآليات نطلب منهم الإنسحاب فوراً وعدم الدخول الى السراي حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة”.