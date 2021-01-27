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لبنان | مستشفى الحريري: اجراء 534 فحصا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 36 دقيقة

مستشفى رفيق الحريري

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر التقرير اليومي عن المستجدات حول فيروس / Covid-19 ، و يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وفيه :

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 534 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 102.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 898 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 4.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 48.

– حالات وفاة: 0.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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