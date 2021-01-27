لبنان | قوى الأمن للمتظاهرين في طرابلس: انسحبوا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 49 دقيقة

طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المتظاهرين الإنسحاب فوراً وعدم الدخول إلى سرايا طرابلس حفاظاً على سلامتهم، لأنّنا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة.

وقالت في بيان: “بعد تمادي المتظاهرين بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في طرابلس ومحاولة الدخول من أكثر من جهة ورمي المولوتوف على العناصر وحرق وتضرر عدد من الآليات نطلب منهم الإنسحاب فوراً وعدم الدخول الى السراي حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة”.

يذكر أنه ارتفعت مساء اليوم وتيرة المواجهات بين عناصر مكافحة الشغب وعدد كبير من الشبان المحتجين على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، أمام مبنى سرايا طرابلس. وتواصل العناصر الامنية استخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين عن مدخل السرايا.