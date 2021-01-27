لبنان | حدة المواجهات ترتفع… إطلاق رصاص حي من قبل القوى الامنية في محيط سراي طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت معلومات صحفية عن إطلاق الرصاص الحي من قبل القوى الامنية في محيط سراي طرابلس لتفريق المحتجين.

يذكر أنه ارتفعت مساء اليوم وتيرة المواجهات بين عناصر مكافحة الشغب وعدد كبير من الشبان المحتجين على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، أمام مبنى سرايا طرابلس. وتواصل العناصر الامنية استخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين عن مدخل السرايا.

وفي المقابل، يحاول المحتجون الدخول الى حرم السرايا وإلقاء الحجارة بكثافة على الباحة الخارجية ورمي قنابل “المولوتوف” على العناصر الامنية والاليات العسكرية الموجودة في الداخل، وقد سقطت احدى القنابل على آلية لرش المياه فاشتعلت وتم اخماد النيران بسرعة. وتمكن المحتجون من خلع الباب الخارجي للسرايا من دون الدخول الى حرمها حتى الساعة، في حين تعمل العناصر الامنية على منعهم من ذلك.

وسجل سقوط 23 جريحا جراء هذه المواجهات من كلا الطرفين، نقل بعضهم في سيارات الصليب الاحمر، وعولج البعض ميدانيا من قبل فرق الصليب الاحمر جهاز الطوارىء والاغاثة.