لبنان | قاتل عصام خميس في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أوضخت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه تم توقيف الشخص المتسبب بمقتل المواطن عصام خميس بتاريخ 13-1-2021 في الأوزاعي.

اعلنت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على “تويتر”، انه “بعد تداول وسائل الإعلام فيديو حول تعرض المواطن عصام خميس بتاريخ 13-1-2021 لعملية نشل في الجناح، ما أدى الى وفاته في المستشفى متأثرا بجروح في رأسه.

ونتيجة المتابعة تمكنت شعبة المعلومات من توقيف الشخص المتسبب بمقتله في الأوزاعي. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.