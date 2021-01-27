اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | بالفيديو – جرحى جراء المواجهات أمام سرايا طرابلس

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 08:16 مساءً - منذ 30 دقيقة
طرابلس

طرابلس

ارتفعت وتيرة المواجهات بين عناصر مكافحة الشغب وعدد كبير من الشبان المحتجين على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، أمام مبنى سرايا طرابلس. وتواصل العناصر الامنية استخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين عن مدخل السرايا.

وفي المقابل، يحاول المحتجون الدخول الى حرم السرايا وإلقاء الحجارة بكثافة على الباحة الخارجية ورمي قنابل “المولوتوف” على العناصر الامنية والاليات العسكرية الموجودة في الداخل، وقد سقطت احدى القنابل على آلية لرش المياه فاشتعلت وتم اخماد النيران بسرعة. وتمكن المحتجون من خلع الباب الخارجي للسرايا من دون الدخول الى حرمها حتى الساعة، في حين تعمل العناصر الامنية على منعهم من ذلك.

وسجل سقوط 23 جريحا جراء هذه المواجهات من كلا الطرفين، نقل بعضهم في سيارات الصليب الاحمر، وعولج البعض ميدانيا من قبل فرق الصليب الاحمر جهاز الطوارىء والاغاثة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا