لبنان | بلدية جبيل: توزيع حزم تعقيم ووقاية على منازل المصابين الاكثر حاجة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 08:16 مساءً - منذ 60 دقيقة

أعلنت بلدية جبيل- بيبلوس في بيان، أنه “بعد تأمين ممرضة وطبيب يزوران منازل المصابين بكورونا في مدينة جبيل الذين يعانون عوارض قوية، وتأمين أجهزة لتكثيف الأكسيجين لمن يحتاجها، سعى رئيس البلدية وسام زعرور بالتعاون مع جمعية “إنقاذ الطفل الدولية في لبنان” (Save the Children Lebanon)، الى توزيع حزم التعقيم والوقاية من الفيروس على منازل المصابين، والأكثر حاجة ماديا من غيرهم، نظرا لارتفاع سعر هذه المواد، ولكثرة استعمالها في الأماكن حيث يوجد مرضى كورونا والتي يجب تنظيفها وتعقيمها بصورة مستمرة، وذلك ضمن إطار مشروع الإستجابة لجائحة كورونا الممول من منظمة اليونيسف (UNICEF)”.

وأكدت أن “ملازمة المنازل وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا تبقى الحلول الأفضل والطريق الأسرع لتفادي الإصابة، وتجنب نقل العدوى للآخرين”.