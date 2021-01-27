لبنان | دياب: لا شيء يمنع تمديد الإقفال في حال تفاقمت الأعداد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 08:16 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب “أهمية خطة الطوارىء الصحية ووضعها قيد التنفيذ سريعا”، مشددا على أنها “يجب أن تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعية في القرى والبلدات والبلديات ولدى المؤسسات الصحية المختلفة”، مشيرا إلى أن “دراسة تمويل هذه الخطة ستتم في وقت لاحق”.

وذكر بـ”ضرورة إنجاز الخطة بصيغتها النهائية خلال أيام للشروع بتطبيقها في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع جميع المعنيين في القطاع الصحي والبلديات”، مثنيا على “الدور الذي يقوم به الصليب الأحمر اللبناني في خدمة المصابين بوباء كورونا”.

كلام دياب جاء خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لمواجهة وباء كورونا، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، طلال حواط، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبه، النواب: رئيس لجنة الصحة عاصم عراجي، قاسم هاشم، عناية عز الدين وماريو عون، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، نقيبي الأطباء في طرابلس وبيروت، نقيبة الممرضين والممرضات، الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، عن وزارة الصحة العامة الدكتور محمد حيدر والدكتور محمد زلزلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري، ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.