لبنان | الاحتجاجات مستمرة في طرابلس… اعتصام سلمي ومسيرة راجلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 08:16 مساءً - منذ ساعتين

لا تزال الاحتجاجات الشعبية مستمرة في طرابلس، خصوصا في ساحة النور وأمام مدخل سرايا المدينة.

ويقوم عدد كبير من الشبان برمي الحجارة وقنابل المولوتوف على باحة السرايا، فردت عناصر مكافحة الشغب باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لإبعاد المحتجين ومنعهم من الدخول الى باحة السرايا، وسط انتشار كثيف لوحدات الجيش في الشوارع المحيطة بمبنى السرايا وساحة النور.

وفي الوقت نفسه، ينفذ عدد آخر من المحتجين اعتصاما سلميا في ساحة النور، وسط مكبرات الصوت المنقولة على الشاحنات، والتي تبث أناشيد وطنية وثورية.

وتزامنا مع الاعتصامات والاحتجاجات، تجوب مسيرة راجلة وعلى الدراجات النارية شوارع المدينة، يشارك فيها عدد كبير من الحراك الشعبي، ويطلق المشاركون هتافات تطالب ب”محاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة”.