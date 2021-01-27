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لبنان | قوى الامن: تفجير قذائف واجسام متفجرة في حقل ميفدون غدا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 08:16 مساءً - منذ ساعتين

قوى الأمن الداخلي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتبارا من الساعة 9.00 من تاريخ 28/1/2021 ولغاية الانتهاء، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل ميفدون، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعددة.

كما وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الإقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتبارا من الساعة 9.00 من تاريخ 28/1/2021 ولغاية الانتهاء، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل ميفدون، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعددة.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الإقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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