لبنان | عبد الصمد: قضيتي قانون الإعلام وضمانات الإعلاميين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 08:16 مساءً - منذ ساعتين

شددت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد خلال استقبالها وفدا من رابطة خريجي الإعلام برئاسة خضر ماجد، قدم لها خطة عمل الرابطة، على “ضرورة تأمين فرص عمل لمتخرجي الجامعات لا سيما الإعلام”، لافتة الى “ضرورة توجيه الطلاب الى اختيار الدراسة بما يتلاءم مع حاجات العمل في لبنان”.

ولفتت الى المصاعب التي تواجه خريجي الإعلام قبل تخرجهم وبعده، مؤكدة “ضرورة التركيز على قضية واحدة هي القضية الوطنية دون الدخول في الزواريب السياسية والطائفية”، مشددة على “ضرورة تخصص الطلاب حسب حاجات المؤسسات الإعلامية او حاجات سوق العمل بحيث يكون هناك نوع من التدريب المهني أثناء الدراسة”، مشيرة الى ان “وزارة الإعلام كانت مدركة لأهمية هذا الموضوع حيث أفسحت المجال لدورات تدريب للأكاديميين في الوزارة ولمتخرجي الإعلام كي يتدربوا في أقسام الوزارة من وكالة وطنية وإذاعة لبنانية وتلفزيون لبنان وذلك ضمن آلية تم وضعها”.

وطلبت “التخفيف من الشعارات الفضفاضة التي لا تساهم في حل المشاكل في البلد”، وقالت: “يجب تجزئة المشاكل وان يعمل كل شخص في اختصاصه، فأنا كوزيرة إعلام مهمتي او قضيتي هي قانون الإعلام وضمانات الإعلاميين لا سيما المتقاعدين منهم. ولا أزال أحارب من أجل قانون تثبيت موظفي وزارة الإعلام الذي ما زال موجودا في لجان مجلس النواب”.

وأكدت “ضرورة تفعيل دور النقابات وان تلعب كل جهة دورها من أجل بناء وازدهار الوطن”، مشيرة الى “ضرورة المحافظة على أخلاقيات المهنة ضمن ميثاق الشرف الخاص بالإعلام”. وركزت على “الإعلام المتخصص من اجل إنجاح العمل ومواكبة التطور”، مبدية استعدادها “للتعاون مع الرابطة في سبيل مستقبل أفضل للخريجين”.