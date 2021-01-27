لبنان | اتصال بين عكر وديل كول بشأن الإنتهاكات والخروقات الاسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ ساعتين

إتصلت الوزيرة عكر بقائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، مستنكرة الإنتهاكات والخروقات المتواصلة للعدو الإسرائيلي على لبنان براً وبحراً وجواً، لاسيما الإستيلاء على قطيع الماشية اخيرا، مشددة على ضرورة فتح تحقيق في الإعتداءات المتكررة على المزارعين والرعيان اللبنانيين وسلبهم ممتلكاتهم وضرورة إعادتها الى أصحابها في أسرع وقت.

وبدوره، أكد الجنرال ديل كول لعكر على متابعته الحثيثة للموضوع، وإجراء الإتصالات اللازمة لإعادتها.