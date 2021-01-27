لبنان | البزري: هدفنا تلقيح 80% من المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري انه “لم يطلب منّا أي تمييز على صعيد اللقاح والعمل علميّ بحت”.

وتابع: “هدفنا تلقيح 5 ملايين ونصف مليون شخص والوصول الى مناعة تحمي المجتمع ككلّ”.

أضاف البزري: “اهمية المنصة انها تسمح للمواطن بان يتسجّل والتسجيل يمكن ان يكون فرديا او قطاعيا ومنه سنسير على اساس علميّ وسنذكر بالجرعة الاولى والثانية وكيف يبلغ في حال ظهور اي اعراض جانبية”.

من جهته، قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي: “اخذ اللقاح لا يعني وقف الاجراءات الوقائية من كمامة وتباعد اجتماعي بل يجب الانتظار الى حين الوصول الى 80% من المناعة في المجتمع”.

وتابع: “نحن مسؤولون كلجنة طبية عن الرقابة بتوزيع اللقاح الذي سيتم حسب الأولويات وليس حسب “الوسايط” وسنقوم بمراقبة تنفيذ هذه الخطة التي تهم المجتمع اللبناني ككل”.

واضاف: “لدينا نسبة تفشي عالية وتحورات كورونا لا تؤثر على اللقاح كما تبين علميا ويجب الاسراع بقدر المستطاع”.