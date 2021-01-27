لبنان | إليكم خطة اللقاح في لبنان … من سيحصل عليه ؟ متى وكيف ؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - يناير - 2021 2:22 مساءً

أعلن اليوم عن خطة اللقاح في لبنان، وتمت الاشارة الى ان بالنسبة للقاح فايزر، كل شخص بحاجة الى جرعتين مع فاصل زمني 3 اسابيع.

وتم حجز حوالي مليونين و100 جرعة من لقاح فايزر، وتم تحديد اول 5 دفعات لتصل اسبوعيا ابتداء من منتصف شهر شباط .

أما بالنسبة للقاحات التي يعمل لبنان على الحصول اليها، تم حجز لقاح غير محدد لحوالى 20% من السكان في لبنان ، اي حجز نحو مليونين و730 جرعة ممكن ان تكون للقاح فايزر او غيره .

ويتم التفاوض حاليا مع استرازينيكا لحجز مليون ونصف جرعة تستخدم تقنية الناقل الفيروسي.

وشرحت الخطة، من سيحصل على اللقاح بحسب أولويات عمليات التلقيح، موضحة العوامل التي اتخذت بعين الاعتبار لتحديد الأولويات.

كما تشرح الخطة طرق التسجيل للحصول على اللقاح لمن يريد.

إشارة الى ان اللقاح سيعطى بشكل مجاني حتى في مراكز التلقيح الخاصة، وهو غير الزامي.