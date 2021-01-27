لبنان | تحت شعار”من حقي عيش بكرامة” … تحرك احتجاجي لحراك النبطية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

نظم “حراك النبطية” ظهرا تحركا احتجاجيا امام خيمته قرب السرايا للمطالبة بحقوقهم تحت شعار “من حقي عيش بكرامة”، تضامنا مع “حراك طرابلس”. وحمل المحتجون الاعلام اللبنانية وبثت الأناشيد الحماسية من مكبرات للصوت وسط اجراءات أمنية اتخذتها عناصر من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

وألقى علي وهبي كلمة بإسم الحراك وقال: “تحركنا اليوم صرخة وجع محقة في وجه السلطة. نقدر ونجل وجع الناس، وجعنا جميعا على الاراضي اللبنانية كافة لكننا نلتزم في الوقت عينه مسؤوليتنا تجاه التدابير الوقائية الصائنة لصحة شعبنا وخصوصا المنتفض، ونعلن رفضنا للعنف والقمع الذي حصل في مدينة الشهباء ونؤكد عدم جواز افتعال تناقض بين الحرص على صحة الناس وحمايتهم من جهة ودعم الفئات والشرائح الشعبية الكادحة من قبل السلطة المقصرة من جهة اخرى، ونؤكد أن الانتفاضة مستمرة وهذا الاستمرار يتطلب التداعي والنقاش والتنسيق بين الساحات للوصول الى آلية جديدة لتحركات مقبلة”.

وحاول عدد من المحتجين اقفال الشارع العام قرب السرايا، فمنعتهم عناصر قوى الامن الداخلي، وتجمعوا لبعض الوقت الى جانب الشارع، ثم انطلقوا في مسيرة باتجاه تمثال الصباح عند المدخل الشمالي للنبطية. اما في صيدا فتم قطع السير عند دوار ايليا