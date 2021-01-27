لبنان | كركي: صندوق الضمان يحصل على 300 مليار ليرة في أقل من 4 أشهر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - يناير - 2021 2:04 مساءً

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في حضور مدير المالية العام بالتكليف جورج معراوي.

خلال الاجتماع، تم البحث في موضوع مستحقات الصندوق وأعطى وزني توجيهاته بدفع جزء منها عبر إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 200 مليار ليرة بالتنسيق ما بين وزارة المالية ومصرف لبنان.

وقال كركي بعد اللقاء إنه “لاوّل مرة يحصل الصندوق على مبلغ 300 مليار ليرة في أقل من أربعة أشهر”.