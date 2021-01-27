لبنان | هل تم تمديد العام الدراسي ؟ وزارة التربية توضح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 27 - يناير - 2021 1:55 مساءً

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الاعلام حول تمديد العام الدراسي حتى شهر أيلول، غير دقيق ولم يصدر عن وزارة التربية.

وأكد المكتب أن الوزارة تتابع التطورات الصحية بدقة لتتخذ القرارات المناسبة في حينها بناء على التطورات.

ودعا المكتب وسائل الاعلام إلى التحقق من صحة الأخبار من الوزارة، وعدم نشر أي بيان غير صادر عنها رسميا.