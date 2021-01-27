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لبنان | جيري ماهر: لا علاقة لـ بهاء الحريري بأي مجموعات… لم ولن نطلب من المواطنين النزول إلى الشارع

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 12:07 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 27 - يناير - 2021 12:05 مساءً

جيري ماهر

شدد المستشار الاعلامي لبهاء الحريري، جيري ماهر، على أن لا علاقة لـ بهاء الحريري باي مجموعات، قائلاً: “لم ولن نطلب من المواطنين النزول الى الشارع، وغير صحيح اننا وراء الاحتجاجات، فنحن نفهم وجع الناس لكن سلامة المواطن اليوم أولوية وسط جائحة ”.

وأضاف خلال برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـ LBCI: “لدينا مجموعات تعمل معنا بشكل رسمي لتقديم المساعدات الى العائلات التي تعاني من أزمة معيشية ونقدمها لهم بشكل مباشر “.

وعن الكلام الذي حكي عن تمديد لرئيس الجمهورية، قال: “يبدو أنهم علموا بأنه بحاجة إلى ان “يعيد صفو”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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