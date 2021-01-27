لبنان | نقابة العاملين في المرئي والمسموع دعت الراغبين في تلقي اللقاح إلى مراجعتها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

دعت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان، “جميع المنتسبين إليها، بناء على قرار مجلس الوزراء الذي وضع آلية مفصلة لبرمجة الاستفادة من لقاح كورونا معطيا الحق إلى جميع المنتسبين إلى النقابة والراغبين، في تلقي اللقاح، إلى ضرورة تقديم لوائح بأسمائهم قبل التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وبناء عليه تأمل النقابة من جميع منتسبيها الراغبين في تلقي اللقاح إلى ضرورة الاسراع في ارسال موافقتهم إلى أمانة السر على رقم الواتساب 76652345”.