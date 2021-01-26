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لبنان | مستشفى الحريري: 42 حالة حرجة وحالتا وفاة بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 9:55 مساءً

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

بين التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس / Covid-19 بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 774 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 96.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 895 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 42.

– حالات وفاة: 2.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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