لبنان | مستشفى الحريري: 42 حالة حرجة وحالتا وفاة بكورونا

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آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 9:55 مساءً
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
بين التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 774 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 96.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 895 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 42.
– حالات وفاة: 2.