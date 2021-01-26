لبنان | اليونيفيل: نحقق بحادث احتجاز جيش اسرائيل سبع بقرات في محيط عرب الوزاني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلنت قيادة ​اليونيفيل​ أن “​القوات المسلحة​ اللبنانية أبلغت اليونيفيل بتاريخ 24 كانون الثاني أن ​الجيش الإسرائيلي​ احتجز سبع بقرات في محيط منطقة عرب ​الوزاني​، بالقرب من ​الخط الأزرق​ في ​جنوب لبنان​.

وعلى الأثر فتحت “اليونيفيل” تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والتحقق من المعلومات مع الأطراف، بما في ذلك الموقع الدقيق الذي وقع فيه الحادث”.

في غضون ذلك، رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام ​اللواء​ ستيفانو ​ديل كول​ على ​اتصال​ مع الجيش الإسرائيلي لضمان عودة الماشية إلى لبنان وإلى أصحابها، حيث ان أولوية “اليونيفيل” تنصب على معالجة مخاوف الرعاة لأن ماشيتهم هي مصدر رزقهم الوحيد”.