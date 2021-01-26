لبنان | حاصباني: يجب تلقيح نسبة كبيرة من السكان تزيد عن 70% بأقل وقت ممكن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ 51 دقيقة

لفت نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني الى أن لبنان في سباق بين اللقاح وكورونا، حيث تزداد أعداد المصابين من جهة، وتتأرجح صرخة الناس بين الحاجة الى الإقفال التام وتأمين العيش وسرير في العناية الفائقة ودواء للتخفيف من مضاعفات الفيروس وعوارضه، من جهة ثانية.

وأشار الى أن “القوات” من خلال نوابها في لجنة الصحة وخبرائها في المصالح الصحية في الحزب، قامت بدراسات مفصلة عن حاجات وآليات برامج التلقيح، لتصب في مقاربة الحكومة لهذا البرنامج، لكن المسؤولين تريثوا في اطلاق هذه المبادرة، ريثما تتبلور مقاربة الحكومة بشكل أكبر، نظراً للتعديلات التي طرأت على الخطة في الأيام الأخيرة، لافتاً في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، الى أن العالم انطلق في تنظيم حملات التحصين ضد الوباء، حيث سينقسم مع نهاية العام الى بلدان عاد نشاطها الاقتصادي للتعافي، وأخرى مستمرة بالتخبط بالإقفالات والتحديات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

كما يشدد حاصباني على أنه لتفادي البقاء في مستنقع التخبط هذا، يجب تلقيح نسبة كبيرة من السكان تزيد عن 70%، بأقل وقت ممكن، لتكون نسبة المحصنين خلال أشهر قليلة، قد زادت عن نسبة الإصابات، والا لن يتمكن لبنان من اجتياز حاجز الأمان، مشيراً الى أن اللجنة الوطنية للتحصين ضد كورونا، تبذل جهوداً كبيرة لوضع خطة تعمل الحكومة على أساسها، والتي ستطلق خلال الساعات القليلة المقبلة، لكن لا بد من مواكبتها وتحصينها لتحسين فعاليتها وفرص نجاحها لأنها لن تكون حملة تلقيح عادية.

كذلك، يحذّر من أنه وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال لبنان في موقع حرج لناحية انتشار الوباء، موضحاً أن ما هو متاح من كميات لقاحات، قد لا تكفي لاجتيازنا حاجز الخطر في الوقت المناسب. يتابع: “الملامح الظاهرة في خطة الحكومة حتى الآن تشير الى ان الجزء الطبي فيها يؤدي المهمة الى حد كبير وهو متعارف عليه في عمليات التحصين والحملات الكبرى، لكن خصوصيات لبنان تطرح تحديات عدة من النواحي اللوجستية والتنفيذية على الجميع التعاون لتذليلها، كتوزيع المراكز جغرافيا الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التوزيع السكاني والكثافة السكانية والامتداد الجغرافي لكل منطقة بين المناطق الجبلية والوسطى والساحلية، وتوزيع العمل على أكثر من مركز في كل منطقة، لتشجيع الإقبال، إضافة الى الرقابة على اتباع المعايير الموضوعة في الخطة وغيرها من اجراءات المتابعة”.

ينوّه حاصباني بأن تأمين الكمية الكافية للقاحات في الأسابيع الأولى للحملة، لتغطية الأكثر تعرضاً وتضرراً من احتمال الإصابة، عامل أساسي في نجاح البرنامج، وإذ يؤكد أن التحدي الأكبر هو بالكميات المتاحة في الأشهر الأولى، التي لا تكفي لتغطية الأشخاص المستهدفين في هذه المرحلة، ما سيؤدي الى اختيار مجموعة على حساب أخرى من العاملين الصحيين والمسنين، يبدى خشيته من بقاء مجموعات معرضة لمدة طويلة من دون تلقيح، ما سيعيد توسيع انتشار الوباء من جديد.

كما يرى أن أخطر عامل على الخطة هو التهليل بالنجاح قبل تحقيقه، واعتبار وجود خطة على الورق هو الإنجاز بحد ذاته، كما حصل في إدارة الأزمة في مراحلها المتعددة في 2020، حيث تم الإعلان عن التغلب على الوباء باكراً، وإذ به ينتشر بشكل أكبر من السابق، مطالباً الحكومة ووزارة الصحة، بعدم الشعور بالحاجة الى الحديث عن إنجازات في الإعلام لصد الانتقادات، بل لنعمل جميعاً من خلال الدولة وبالتعاون معها، حتى القطاع الخاص، ليصبح التعاطي موضوعياً وعلمياً بدل ان يكون سياسياً وشعبياً.

وختم حاصباني بالتمني بأن تتعاطى الدولة بانفتاح ومسؤولية مع كافة الإقتراحات.