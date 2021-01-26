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لبنان | خوري: نحن الدولة العاشرة في العالم التي لديها هذا الانتشار!

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

​وليد خوري

رأى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ​وليد خوري​ أن “​الاقفال​ سيؤدي إلى نتيجة”، لافتا إلى انه “نأمل ان لا يتفلت الوضع أكثر وأملنا ان يكون هناك الوعي الكافي لدى المواطنين”.

ولفت في حديث تلفزيوني إلى ان “نسبة الفحوص الإيجابية خطيرة جدا ونحن الدولة العاشرة في العالم التي لديها هذا الانتشار”؟ وقال: “نحن أمام خطر كبير إذا تفشى الفيروس أكثر وأكثر”.

كما واعتبر خوري ان “​الحكومة​ لم تفشل وحاولت قدر المستطاع ادارة ملف لكن اليد قصيرة”.

وعن خطة التلقيح ضد كورونا، قال: ” سيتم عرض الخطة غدا في السراي الحكومي، وسيصلنا 30 ألف لقاح في أول أسبوع من شهر شباط وننتظر ان يضم إلى فايزر لقاحات أخرى في آذار”. وشدد على ان “وتيرة التلقيح يجب ان تكون سريعة لأننا نسابق الوقت مع السلالة ​الجديدة​ التي تشكل خطرا كبيرا ما يعزز الحاجة للتلقيح”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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