لبنان | محفوظ يكشف عن أعداد الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار رئيس ​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع، ​عبد الهادي محفوظ​، إلى أن “المصابين ب​فيروس كورونا​ من القطاع الإعلامي تجاوزوا نسبة الاطباء والمرضين، والعدد قد يصل إلى 500 إصابة”.

ولفت محفوظ، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “الدعوة التي يتم تعميمها من ​وزارة الإعلام​ أو من ​نقيب المحررين​ او نقيب الصحافة او المجلس الوطني هدفها الاهتمام بوضع الصحفيين”، موضحاً أن “​منظمة الصحة​ تشدد على وضع الأولوية للإعلاميين في أخذ اللقاح باعتبارهم على تواصل دائم مع الناس، وهم الذين يروجون للمعلومات بما يخص الوقاية”.

كما شدد على أن “الأولوية بإعطاء اللقاح ستكون لكبار السن العاملين في القطاع الإعلامي، بعدها للذين يعملون على الأرض ويتواصلون مع الناس”. وأفاد بأن “المؤسسات ستزود المجلس الوطني بكل الاسماء الموجودة لديها، مع ترتيب للأولويات”.

وأكد محفوظ أن “نسبة كبيرة من الاعلاميين قد لا تقبل بأخذ اللقاح الأول، بالتالي لا يمكن لأي مؤسسة إعلامية ان تلزم العاملين فيها باللقاح الأول وهو قد ينتظر وصول اللقاح الآخر”. ولفت إلى أن “​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ موعودة بوصول 3000 لقاح كتبرع لوزارة الإعلام، وفي هذا المعنى تكون الأولوية للإعلاميين”.