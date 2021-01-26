لبنان | سقوط عدد من الجرحى.. و6 فرق من الصليب الأحمر تعمل على إسعاف المصابين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ ساعتين

استقدم الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية إلى محيط سرايا طرابلس، وتمكن من إبعاد المحتجين باتجاه ساحة النور والطرق المؤدية إليها، وعمدت العناصر العسكرية إلى تفريق المحتجين باتجاه الاسواق الداخلية والطرق الفرعية، وحصلت عملية كر فر بين الطرفين حيث رمى المحتجون العناصر العسكرية بالحجارة واطلقوا باتجاهها المفرقعات النارية وقنابل “المولوتوف”، مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى نقلوا الى مستشفيات المدينة.

فيما أفاد الصليب الأحمر اللبناني أن 6 فرق تستجيب الآن وتعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين من تظاهرة طرابلس.