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لبنان | بري استقبل كوبيش في زيارة وداعية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 14 دقيقة

بري استقبل كوبيش في زيارة وداعية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان وتسلمه مهمة جديدة في ليبيا.

واثار بري خلال اللقاء موضوع استباحة “اسرائيل” للاجواء اللبنانية واستخدامها منصة لاستهداف سوريا فضلا عن تماديها في خروقاتها البرية وآخرها اختطاف احد الرعاة ومحاولتها اختطاف آخر من داخل الاراضي اللبناني في خراج مزارع شبعا في انتهاك واضح وصريح للقرار ١٧٠١.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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