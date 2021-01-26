لبنان | حسن بحث مع حبشي في تجهيز مستشفى المحبة في دير الاحمر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن النائب أنطوان حبشي يرافقه راعي أبرشية بعلبك – دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة.

وأوضح النائب حبشي “أن البحث تركز على مستشفى المحبة في دير الأحمر والذي أصبح جاهزا لاستقبال مرضى كورونا على نفقة وزارة الصحة العامة من قرض البنك الدولي”.

وأشار الى أن الاتفاق تم على المساعدة بتجهيزات سريعة للمستشفى وانجاز المعاملات الإدارية اللازمة لافتتاح مختبر فيه لتمكينه من القيام بواجبه بشكل كامل.