لبنان | حيدر: اتصالات تجرى بيننا والسفارة الفرنسية للحصول على مساعدات طبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضح مستشار وزير الصحة محمد حيدر أن المواطن بحاجة لكمية معينة من الاوكسيجين وكل فرد يعاني من ضيق في التنفس بحاجة لجهاز.

وقال حيدر في حديث تلفزيوني: “الشركات الكبيرة أدخلت كميات كبيرة من اجهزة التنفس ونعمل يومياً مع جمعيات من أجل إدخال هذه الأجهزة الى البلاد”.

وأضاف: “من 50 الى 100 مريض يحتاج يومياً الى أجهزة تنفس والحاجة الى الأوكسيجين ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة”.

وأشار حيدر إلى أن طبيعة الفيروس تغيرت بعد فترة الأعياد وارتفعت اعداد الاصابات ونتيجة خوف المواطن تم التهافت لشراء اجهزة تنفس ما ادى الى ارتفاع سعرها.

وكشف عن اتصالات تجري بيننا وبين السفارة الفرنسية للحصول على المساعدات الطبية ولكن الأمر لا يزال في طور المناقشة.