لبنان | جعجع يستنكر الهجمات على السعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

استنكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استهداف الرياض بصواريخ معتبراً أنه استهداف عن سابق تصور وتصميم لإحدى أكبر العواصم العربية.

وصدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع البيان الآتي:

ان استهداف الرياض بصواريخ موجهة لا يمكن وضعه في اطار الحرب الدائرة في اليمن، انما هو استهداف عن سابق تصور وتصميم لإحدى أكبر العواصم العربية، انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية على مستوى المنطقة.

ان هجمات من هذا النوع لن تؤدي سوى الى مزيد من التضامن العربي، والتصميم العربي، على مواجهة ما تتعرض له المنطقة من اليمن إلى لبنان.