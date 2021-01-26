لبنان | وزارة العمل تنفي تقديم مساعدات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 12:49 مساءً

اعلنت وزارة العمل ان بعض الاشخاص يتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن وزارة العمل تدعو المواطنين الى تسجيل بياناتهم لتشملهم مساعدات مقدمة من الامير الوليد بن طلال والوزيرة السابقة ليلى الصلح.

ونفت وزارة العمل في بيان، هذا الخبر جملة وتفصيلا، ودعت اللبنانيين الى عدم الأخذ بهذه المعلومات الخاطئة، والتأكد من اي خبر يتعلق بها عن طريق موقعها الالكتروني www.labor.gov.lb، مؤكدة أنها ستلاحق الذين يفبركون مثل هذه الاخبار امام الجهات المختصة.