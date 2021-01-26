لبنان | تسجيل 24 حالة إيجابية نتيجة فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري.

محمد يوسف

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