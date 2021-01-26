لبنان | بالفيديو: القوى الأمنية تعتدي بالضرب المبرح على مراسل “صوت بيروت انترناشونال”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 11:17 مساءً

تعرض مراسل “صوت بيروت انترناشونال” إبراهيم فتفت للضرب المبرح على يد عناصر من مكافحة الشغب أثناء تغطيته للاحتجاجات في ساحة النور، حيث كان ينقل صورة اطلاق القوى الامنية الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين، وقد تم نقله الى مستشفى البير هيكل ووضعه حرج.

وتشهد ساحة النور في مدينة طرابلس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الامنية التي تطلق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، مما أدى لإصابة عدد من المتظاهرين.