لبنان | حالات كورونا الجديدة.. هذه المناطق سجلت أعلى معدلات الإصابة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ 23 دقيقة

سجّل لبنان اليوم الإثنين، 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة، وفق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: جونية صربا (قضاء كسروان): 95 إصابة.

المرتبة الثانية: جونية ساحل علما (قضاء كسروان): 67 إصابة.

المرتبة الثالثة: زوق مصبح (قضاء كسروان) وكذلك صور(قضاء صور): 56 إصابة