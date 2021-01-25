لبنان | التوصل إلى خطة مشتركة لتلقيح الفلسطينيين في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 07:04 مساءً - منذ ساعتين

حمد حسن في اجتماع مع الأنروا

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إجتماعا مع وفد من “الأونروا” برئاسة المدير العام للمنظمة في لبنان كلاوديو كورودوني، في حضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري.

وتم الاتفاق على خطة مشتركة لتلقيح الفلسطينيين في لبنان ترتكز على المحاور التالية:

أولا- المساعدة في اختيار الأولويات في ما يتعلق بالقطاع الصحي على غرار الأولويات التي تطبق على اللبنانيين.

ثانيا – المساعدة في اختيار مراكز تلقيح قريبة من مراكز كثافة الوجود الفلسطيني.

ثالثا – تكثيف الإتصالات مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لدعم جهود لبنان في شمول عمليات التلقيح كل المقيمين في لبنان من لاجئين فلسطينيين وسوريين ومن جنسيات أخرى.