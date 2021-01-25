لبنان | وزارة الشؤون: تقديم الطلبات يكون عبر الموقع الالكتروني حصراً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 07:04 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 5:28 مساءً

صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية التعميم الاتي:

“نظرا للظروف الصحية التي خلفتها جائحة كورونا والتي تفرض اعتماد إجراءات وقواعد الوقاية والحماية والتباعد، وتنفيذا لأحكام القرار بالإقفال العام حتى الثامن من شباط المقبل، حيث يتعذر على مراكز الخدمات الإنمائية استقبال المواطنين اللبنانيين لتقديم طلباتهم للاستفادة من مشروع استهداف الأسر الأكثر فقرا، يطلب الى المواطنين اللبنانيين الراغبين في تقديم طلباتهم للاستفادة من تقديمات وخدمات المشروع المذكور التقيد بقرار الإقفال العام وتقديم طلباتهم فقط عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.nptp.gov.lb

تتبع في تقديم الطلب الخطوات التالية:

1- الدخول الى الموقع الإلكتروني للبرنامج “www.nptp.gov.lb”

2- إنقر على صفحة ” تسجيل طلب “.

3- إدخال الإسم الثلاثي.

4- اسم الأم وشهرتها قبل الزواج.

5- إدخال رقم الهاتف.

6- إدخال عنوان السكن الحالي.

7- إنقر على ارسال.

إليكم نموذج يساعدكم على إتمام الخطوات:

بعد إتمام الخطوات المذكورة أعلاه، سيتم الإتصال بمقدم الطلب من قبل البرنامج واستكمال إجراءات تقييم أسرته”.