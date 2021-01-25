لبنان | توسيع القدرة الإستيعابية لقسم كورونا في مستشفى قلب يسوع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 1:50 مساءً

أصدرت ادارة مستشفى “قلب يسوع” بياناً حصل “صوت بيروت انترناشونال” على نسخة منه، جاء فيه: مع إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ومع اكتظاظ قسم كورونا في مستشفى قلب يسوع بالمرضى، تم إضافة عشرين سريراً لإستقبال المصابين بالوباء الذين يمضون أياماً في قسم الطوارئ نتيجة تعذر وجود سرير شاغر لهم. وبذلك أصبح العدد الإجمالي للأسرة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفى خمسين سريراً.

هذا وتعمل إدارة المستشفى جاهدةً لتجهيز ستة أسرّة للعناية المركزة المخصّصة لمرضى كورونا بالإضافة إلى الأربعة الحاليين، بعد أن بلغت العناية الفائقة طاقتها الإستيعابيّة.

والجدير بالذكر أن محاولات المستشفيات للحد من تفشّي فيروس كورونا ليست كافية، إذا لم تتزامن مع الوعي الجماعي والإلتزام الشخصي بالإجراءات الوقائيّة للتخلص من هذا الوباء المستشرس. ولا بد من الأخذ بعين الإعتبار تحدّيات المستشفيات من حيث الموارد الماديّة والبشريّة وذلك نتيجة كلفة تجهيز أسرّة جديدة لمرضى كورونا من جهة، والنقص الملحوظ في الكوادر البشريّة من جهة أخرى.