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لبنان | سلامة: الأخبار والأرقام المتداولة تهدف إلى ضرب صورة المصرف المركزي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ ساعتين

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، البيان الآتي:

“يؤكد حاكم مصرف لبنان أن كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه.
إن الحاكم، وإذ يمتنع عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أن منطق “أكذب.. أكذب.. فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس” لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية لأن كل الحقائق موثقة”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم