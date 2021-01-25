لبنان | توقيف مهربين في بلدة عرسال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 12:30 مساءً

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش في جرد بلدة عرسال المواطن (ح.ي) أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من الدخان باتجاه الأراضي السورية، كما أوقفت برفقته كلاً من السوريين (ح.ط) و(ح.د) لتجولهما بأوراق منتهية الصلاحية، وضبطت بحوزة أحدهما مبلغاً مالياً كبيراً وكمية من الذهب.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.