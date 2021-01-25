لبنان | جنبلاط: هناك وصاية إيرانية على لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ 18 ثانية

شدد رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ على أهمية المعركة التي نخوضها بوجه ​الكورونا​، مشيراً إلى أننا في هذه المعركة إلى جانب الغير من الشخصيات، وإلى جانب الدولة رغم التقصير، وإلى جانب ​وزارة الصحة​ في مواجهة هذه الآفة ​العالمية.

ولفت إلى أنه “عندما نقول نعمل في مناطقنا، فكل مناطقنا هي مختلطة، وليست درزية أو للحزب الإشتراكي، بل هي مناطق مختلطة من كل ​الطوائف​ والأحزاب، كي لا يتصور البعض أنّ نداءنا اليوم موجّه فقط لمساعدة اللبناني ذات الأصول الدرزية، أبداً، بل لمساعدة المناطق حيث قدرتنا على المساعدة، وطبعاً ننطلق من المستشفى المركزي عين وزين، وهو مستشفى خاص وعام، لكن في نفس الوقت نتساعد مع وزارة الصحة و​المستشفيات​ الحكومية، ومستشفى سبلين هو مستشفى حكومي، وكذلك ​راشيا​ مستشفى حكومي، ومستشفى قبرشمون، ولا ننسى الإيمان ​عاليه​، وصولاً لاحقاً إلى ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ حيث يجب أن نتفق مع كل القوى السياسية، القومي، ​حزب الله​، ​حركة أمل​، الحزب الديمقراطي، النائب ​أنور الخليل​، الجميع دون استثناء، بأن نتوصل إلى إدارة لهذه المستشفى بعيداً عن ال​سياسة​”، مشدداً على التنسيق بين المستشفيات ومع مؤسسة الفرح الاجتماعية وخلايا ​الأزمة​ في المناطق والاستباق بتقديم العلاج للمصابين وتخفيف ازدحام المستشفيات كلها”.

وأكد جنبلاط أن “ما نقوم به اليوم، كما ما يقوم أي فرد في هذا العالم أياً كانت ديانته وإيمانه، هو لأننا نؤمن بالحياة، والحياة هي دور بين الحياة والموت، وهذا من خلال إيماننا بالله”، مشيراً إلى أن “الإيمان بالحياة لا يعني نكران الموت”،

وأكد جنبلاط أنه والحزب “لن يتدخلان بالمتاجرة السياسية باللقاح، بل سننتظر الدولة، وسنلجأ إلى المستشفى لأخذ اللقاح حين يأتي الدور، وأُوصي بالإتخاذ بمختلف التدابير الإحترازية”، وتابع: “لدي طلب وأكثر من تمنّي من تيمور ومن أهلي أنّه في حال بهذه الفترة الصعبة جداً أتى دوري، تُقبَل التعازي على ​الهاتف في دار المختارة، مثلنا مثل غيرنا، لأننا سنواجه الجهل بالعقل”.

ورداً على الأسئلة، ذكّر بأن “لبنان كان مستشفى الشرق الأوسط، لكن اليوم هناك نزيف في القطاع الطبّي، ويجب أن نواجهه، وربما قد نلجأ يومًا إلى إنشاء صندوق لدعم الطبيب، فالطاقات الطبية والتمريضية تهاجر نتيجة الأزمة، اما العلاج فهو متعلق بالإصلاح السياسي”.

ورأى جنبلاط أن “توزيع اللقاح يشكّل تحدٍ للعالم بشكل عام، كما أن الكميات التي أنتجتها الشركات غير كافية لكل الناس في العالم”.

وحول إنشاء مستشفيات ميدانية، أشار جنبلاط إلى أنه “من الصعب جدا تحويل ​المدارس أو دور البلدات إلى مستشفيات، فالمستشفيات الميدانية يُفضّل أن تكون إلى جانب المستشفى الأساسي”، مذكرا بأن المستشفيات وصلت إلى تخمتها لجهة القدرات الإستعابية.

وشدد جنبلاط على “عدم بيع الأملاك العامة، وضرورة الإصلاح السياسي، كما وعلى ضرورة وجود دولة تسيطر على كل المرافق وعلى الحدود، ثم لمن نبيع الدولة؟ فنحن نطالب بالمزيد من مركزية الدولة، أما الإصلاح المطلوب فهو إصلاح سياسي وضبط الهدر، ولنتحدث بصراحة هناك دولتان في لبنان، دولة للبنانيين وإلى جانبها القوّة السياسية المهيمنة على لبنان، دولة حزب الله”، سائلاً: “هل يساعدنا الحزب في ضبط الحدود وضبط الإرادة السياسية، أم سنستمر في هذا التوازن بالتوازي؟”.

واعتبر جنبلاط أن “هناك وصاية على لبنان، وهي وصاية جمهورية إيران على لبنان، والسؤال للجمهورية الإسلامية، هل هذه ​الجمهورية تعترف بالكيان اللبناني؟