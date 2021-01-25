لبنان | وزارة الزراعة: استدراج عروض لاعادة تلزيم أعمال نقل مكاتب الادارة المركزية لمديرية التعاونيات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

أعلنت ​وزارة الزراعة​ – المديرية العامة للتعاونيات “اعادة تلزيم اعمال نقل مكاتب الادارة المركزية للمديرية العامة للتعاونيات من منطقة ​بعبدا​ الى منطقة ​الحازمية​ (بعبدا عقاريا) بطريقة استدراج العروض للعالم 2021 وذلك يوم الخميس الموافق 4/2/2021 ​الساعة​ العاشرة صباحا”.

ودعت الراغبين في الاشتراك باستدراج العروض الى الاطلاع على دفتر الشروط العائد لهذا التلزيم عبر موقع المديرية الالكتروني lb.gov.gdcoops.www او الحصول على نسخة عنه من قلم مصلحة ​الديوان​ – المديرية العامة للتعاونيات (بعبدا – فوق ​بنك بيبلوس​) وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا”.

واوضحت ان العروض تقدم بالبريد المضمون المغلف او باليد مباشرة على ان تصل الى قلم مصلحة الديوان – المديرية العامة للتعاونيات قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد لاجراء استدراج العروض.