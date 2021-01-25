لبنان | وزارة الزراعة: استدراج عروض لاعادة تلزيم أعمال نقل مكاتب الادارة المركزية لمديرية التعاونيات

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وزارة الزراعة
أعلنت وزارة الزراعة – المديرية العامة للتعاونيات “اعادة تلزيم اعمال نقل مكاتب الادارة المركزية للمديرية العامة للتعاونيات من منطقة بعبدا الى منطقة الحازمية (بعبدا عقاريا) بطريقة استدراج العروض للعالم 2021 وذلك يوم الخميس الموافق 4/2/2021 الساعة العاشرة صباحا”.
ودعت الراغبين في الاشتراك باستدراج العروض الى الاطلاع على دفتر الشروط العائد لهذا التلزيم عبر موقع المديرية الالكتروني lb.gov.gdcoops.www او الحصول على نسخة عنه من قلم مصلحة الديوان – المديرية العامة للتعاونيات (بعبدا – فوق بنك بيبلوس) وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا”.
واوضحت ان العروض تقدم بالبريد المضمون المغلف او باليد مباشرة على ان تصل الى قلم مصلحة الديوان – المديرية العامة للتعاونيات قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد لاجراء استدراج العروض.