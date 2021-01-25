لبنان | الدفاع المدني: 140 مهمة في مختلف المناطق في الايام ال5 الماضية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، ان عناصرها تمكنت خلال الأيام الخمسة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، توزعت على الشكل الاتي:

– “إغاثة وإنقاذ (عدد 41):

– إنقاذ مواطنين محاصرين بسبب الثلوج أو الجليد وسحب سيارات عالقة وتسهيل حركة المرور (عدد 14):

(م.جبل لبنان) (عدد10): عنايا – عين السنديانة – (عنايا – مشمش) – حراجل (2)- ضهر البيدر – غبالة – راس الحرف – وادي فقرا – ريفون.

(م.لبنان الشمالي) (عدد4): برحليون – السفيرة – الأرز/بشري (2).

– فتح طرق مقطوعة بسبب تراكم الثلوج (عدد19):

(م.جبل لبنان) (عدد13): عين زحلتا – كفرعقاب – (راس الحرف – بحمدون) – (حمانا – المديرج) – عنايا (2) – (المروج – الزعرور – صنين) – (سقي رشميا – ترتج – لحفد – مكرة – أرز جاج) (2) – قرطبا – (عنايا – عين الشعب) – (راس الحرف – الكحلونية – بعلشميه) – فقرا.

(م. لبنان الشمالي) (عدد 4): إهدن (2) – السفيرة (2).

(م. البقاع) (عدد1): ترشيش.

(م. النبطية) (عدد1): (شبعا – حاصبيا).

– جرف أتربة وصخور تسببت بإعاقة حركة المرور على كل من الطرق الاتية (عدد4):

(م.جبل لبنان) (عدد3): العبادية – بريح – قبيع.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد1): بنواتي.

– سحب مياه السيول من داخل مستودعات (عدد2): عاليه – كفرنبرخ.

– سحب مياه السيول من داخل منزل (عدد1): فاريا.

– سحب مياه السيول من داخل صالة لبيع المفروشات في أميون (عدد1).

– إخماد حرائق (عدد 35):

أعشاب (عدد4):الحوش – تبنين – داريا، وأشجار في نهر إبراهيم.

منازل (عدد15) : الأوزاعي – النبي شيت – مرج حاروف – القصر – بعلبك – الإسماعيلية – بئر حسن – الشرقية – قرنايل – حارة الست – عنقون – أنطلياس – برمانا – المية ومية – النويري.

– سيارات (عدد4): المساكن – حارة حريك – نفق البربير – حي السلم.

– كهرباء (عدد6): غرفة كهرباء في : نيو الروضة، زاروت، النبعة – أسلاك في الغبيري – عمود في حميص/زغرتا – مولد في المجيدل.

مؤسسات (عدد3): مستودع للأدوات الصحية في الشياح – مستودع داخل مستشفى في بعلبك – فرن للمعجنات في طرابلس.

نفايات (عدد1): قب الياس.

مختلف (عدد2): غرف للصيادين في ميناء الدورة – آرمة في الضبية.

– نقل وإسعاف (عدد 63):

“حوادث (عدد51): بتغرين (2) – راس بيروت – صيدا – جبيل (3) – الحمرا – برج حمود (3)- البربير – كفرشيما – سن الفيل (3) – كفرعبيدا – جونية – شحتول – المشرفية – دوحة عرمون – شحيم (3) – غادير – النويري – بقاع كفرا – أرض جلول – الدورة – المنارة/زحلة – الفرزل – الدكوانة – حارة حريك – برمانا – البسطة الفوقا – جاج – الجديدة – قرطبا – الغبيري – ساقية الجنزير – إده – الأشرفية – طريق الجديدة – النهر – اوتوستراد هادي نصرالله – عين الرمانة (3) – برج أبي حيدر – الحي الأبيض – برج البراجنة.

– حوادث سير (عدد12): حارة حريك ونقل جريح إلى المستشفى – صور ونقل جريح إلى المستشفى – المدينة الرياضية ونقل جريح إلى المستشفى – جل البحر ونقل جريح إلى المستشفى – طريق المطار ونقل جريح إلى المستشفى – برج حمود ونقل جريحة إلى المستشفى – الكولا ونقل جريحة إلى المستشفى – المطيلب ونقل جريحة إلى المستشفى وإسعاف مصاب في مكان الحادث – جعيتا ونقل جريح إلى المستشفى – نهر الكلب ونقل جريحة إلى المستشفى – عنايا ونقل قتيل وجريحين إلى المستشفيات – المطيلب ونقل جريحين إلى المستشفى.

– خدمات عامة (عدد1):العيشية.

مجموع المهام المنفذة خلال ال5 أيام الأخيرة: 140 مهمة.

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 لطلب المساعدة”.