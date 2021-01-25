لبنان | منخفض جوي جديد يصل إلى لبنان ليل الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

يؤثر استقرار تام على لبنان ويستمر لغاية ليل الاربعاء-الخميس مع رياح شمالية باردة وتشكل جليد على الجبال.

من جهة اخرى، منخفض جوي يضرب لبنان فجر الخميس مع امطار غزيرة احيانا، وتدني بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٨ و ١٦ درجة، بقاعا بين -٣ و ١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ٩ درجة.

٢- الجو قليل السحب

٣- الرياح شمالية ضعيفة ٢٥ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

طقس اليومَين المقبلَين:

الثلاثاء: طقس مستقر بارد وغائم جزئياً بسحب عالية فيما الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة، بقاعاً بين -٢ و ١١ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و ١١ درجات يتشكل الجليد على ١٠٠٠م وفي البقاع.

الاربعاء: طقس مستقر غائم اجمالا بسحب متوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٠ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ١ و ١٢ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ١٢ درجات يتحول الطقس غير مستقر وممطر تدريجيا بعد منتصف الليل.