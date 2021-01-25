لبنان | الصليب الأحمر اللبناني يضع خطاً ساخناً لطلب أجهزة تنفس.. وهذه الشروط المطلوبة

– في حال كان المصاب في المستشفى اسم المستشفى وعدد الايام على خروجه

ويمكن طلب ماكينة أوكسيجين عبر الاتصال على الرقم التالي: 79303248 ومن خلال تعبئة استمارة تتضمن بعض المعلومات عن المريض.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012