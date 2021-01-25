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لبنان | الصليب الأحمر اللبناني يضع خطاً ساخناً لطلب أجهزة تنفس.. وهذه الشروط المطلوبة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

الصليب الأحمر اللبناني

وضع الصليب الأحمر اللبناني خطاً ساخناً لطلب أجهزة تنفس، لمن هم بحاجة بحسب رأي الطبيب.

ويمكن طلب ماكينة أوكسيجين عبر الاتصال على الرقم التالي: 79303248 ومن خلال تعبئة استمارة تتضمن بعض المعلومات عن المريض.

أما الشروط الأساسية المطلوبة فهي:

– وصفة طبيب رسمية

– مقياس معدل الاوكسيجين في الجسم (Oximeter)

– كمية الاوكسيجين (L/min) المطلوب تأمينها

– الاسم الثلاثي

– العمر

– الجنس

– العنوان الكامل

– رقم الهاتف

– صورة عن فحص الـ PCR

– في حال كان المصاب في المستشفى اسم المستشفى وعدد الايام على خروجه

– مدة الاصابة بكورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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