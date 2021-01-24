لبنان | مجدّداً.. ثلاث مناطق في قضاء واحد تسجل أعلى الإصابات بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 56 دقيقة

سجّل لبنان اليوم الأحد، 3010 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة، وفق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: برج البراجنة (قضاء بعبدا): 76إصابة.

المرتبة الثانية: الحدث (قضاء بعبدا) 72 إصابة.

المرتبة الثالثة: الغبيري (قضاء بعبدا): 60 إصابة