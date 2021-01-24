لبنان | نائب سويسري: الأموال التي جاءت من لبنان زادت 2 مليار دولار!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

كشف النائب السويسري الاشتراكي فابيان مولينا، في حديث تلفزيوني، أن الأموال التي وصلت إلى بلاده من ​لبنان​ بعد العام 2016 زادت نحو 2 مليار ​دولار​ أميركي، معتبراً أن ذلك كان مؤشراً على تغير العلاقات المصرفية بين البلدين.

وفي حين لفت إلى أنه في حال التدقيق في أموال بعض الأشخاص هناك علامات إستفهام، أوضح أن المدعي العام السويسري قام بالتصريح بعد تسريب المعلومات في ​الصحافة​ اللبنانية، إلا أنه أشار إلى أن ليس هناك تأكيد بأن الأموال جاءت من مصادر غير شرعية.