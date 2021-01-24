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لبنان | بلدية زحلة: وضع أرقام هواتف لطلب أجهزة تنفس لمرضى كورونا بالمدينة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 07:34 مساءً - منذ 22 دقيقة

زحلة

وضعت ​بلدية زحلة​ –معلقة و​تعنايل​ رقمي ​الهاتف​ 70120419 و  03887122 بتصرف كل زحلي يوصيه طبيب مختص بإستخدام جهاز تنفس، وذلك على أثر إيداع عدد من أجهزة ​التنفس​ بجمعية عائلة ​مار شربل​، التي أبدت مشكورة إستعدادا لتحمل مسؤولية تأمينها الى من يحتاجها من مرضى ​​ في ​مدينة زحلة​.

ونمنت البلدية في بيان لها “على الجميع بأن لا يكون التهافت على الأجهزة وقائيا، والحفاظ عليها لمن يحتاجها فعلا، علما أن البلدية تكمل مساعيها لتأمين تجهيزات إضافية، وستعلم الزحليين بتفاصيل وضعها قيد الإستخدام فور توفرها

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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