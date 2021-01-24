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لبنان | الجيش: خروق بحرية وقنابل مضيئة فوق المياه الإقليمية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 07:34 مساءً - منذ 48 دقيقة

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“بتاريخ 23/ 1/ 2021 ما بين الساعة 18.08 و 24/ 1/ 2021 الساعة 4.20، تم تسجيل 3 خروق بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 130 مترا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء 4 قنابل مضيئة فوق المياه الإقليمية.
تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان” .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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