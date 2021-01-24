لبنان | هل وقعتم ضحية أعماله؟ تعميم صورة موقوف بجرم سلب بقوة السلاح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 07:34 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سلب بقوة السلاح من قِبل مجهولَين، بعد إيهام الضحايا ببيع دولارات أميركية بسعر أدنى من سعر السوق.

نتيجة التحرّيّات والاستقصاءات المكثّفة، أوقف مشتبهٌ به، لإقدامه بتاريخ 7-1-2021، على سلب أحد الأشخاص بالطريقة ذاتها وبقوة السلاح. وقد تعرّف الأخير إليه، واعيد له المبلغ المسلوب الذي تفوق قيمته /80/ مليون ل. ل.

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، ويدعى:

م. ح. ح. (مواليد عام 1983، لبناني)

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن -الأوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمَين: 451162-01، 453143-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.